Макс Ферстаппен: "Сегодня у меня был лучший болид"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, показавший второй результат в квалификации "Гран-при Сингапура", отметил, что доволен своим болидом. По его словам, завтра у него будут хорошие шансы.

– По ходу уик-энда мы становились лучше и в итоге нашли нужный ритм, – цитирует Ферстаппена пресс-служба команды. – Мы показали действительно хороший результат. Сегодня пришлось рисковать, потому что соперники прибавили. Вероятно, я бы мог быть немного быстрее, однако я доволен своим выступлением и скоростью. Сегодня у меня был лучший болид с точки зрения настроек и баланса.

Мой лучший круг был близок к моему максимуму, однако Феттель был еще лучше. Завтра у нас будут шансы, хотя "Феррари" очень прибавили. Важно будет хорошо стартовать. Воможно, что машины безопасности также окажут влияние на гонку.