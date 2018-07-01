Макс Ферстаппен: "Сегодня отличный день, надеюсь, сможем продолжить в таком же ключе"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен прокомментировал победу на "Гран-при Австрии" и рассказал, с какими проблемами столкнулся во время гонки. Это четвертый раз, когда голландец занимает первую ступень пьедестала в "Формуле-1".

- Это просто невероятно! Было очень сложно работать с шинами, я старался не допустить их чрезмерного износа, поэтому приходилось осторожничать. Резина интенсивно пузырилась, но нам удалось сохранить первую позицию до финиша, - цитирует f1news Ферстаппена. - Здорово одержать победу на трассе "Red Bull Ring", к тому же здесь очень много голландских болельщиков, так что это действительно невероятно! Сегодня отличный день, но мне надо продолжать отыгрываться, и я надеюсь, что мы сможем и дальше продолжить в таком же ключе!

После девяти этапов Ферстаппен в личном зачете занимает пятую строчку с 93 очками.

Результаты "Гран-при Австрии"