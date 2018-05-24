Макс Ферстаппен: "Сегодня мы даже не старались выжать из машины максимум"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен признался, что ни он, ни его партнер по команде Даниэль Риккьярдо не прикладывали максимум усилий на первых двух свободных практиках "Гран-при Монако". Оба гонщик показали самое быстрое время: Риккьярдо проехал круг за 1.11,841 секунды, Ферстаппен уступил ему 0,194 секунды.

- Мы сразу показали хорошую скорость, машина работала неплохо, и с настройками особых сложностей не было, а это всегда облегчает задачу на уличных трассах, - цитирует f1news Ферстаппена. - Разумеется, мы должны постараться еще прибавить, и я не сомневаюсь, что возможности для этого есть. Но начало положено хорошее. Поул-позишн? Да, цель именно такая. Сегодня мы даже не старались выжать из машины максимум, но при этом сразу были быстры. Хотя не сомневаюсь, что в квалификации соперники подберутся к нам намного ближе за счет более мощных двигателей.

Отметим, что это может быть первый поул в карьере голландца. После пяти этапов Ферстаппен с 33 очками занимает 6 место в личном зачете.