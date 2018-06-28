Макс Ферстаппен: "С "Хондой" мы регулярно будем бороться за победу"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен доволен тем, что команда со следующего сезона будет использовать двигатели "Хонды". Австрийская команда отказалась от использования моторов "Рено", с которой работала 12 лет.

– "Хонда" сосредоточится на работе с "Ред Буллом" и "Торо Россо", что позволит лучше интегрировать силовые установки с нашими шасси, – цитирует F1i Ферстаппена. – У "Рено" мы были лишь одними из клиентов. Мы много обсуждали это с руководством. Я уверен, что это правильное решение. Я уже посещал базу "Хонды" в прошлом году. Меня она впечатлила. Там огромный потенциал. Уверен, что с "Хондой" и нашим отличным шассы мы регулярно будем бороться за победу.