Макс Ферстаппен: "Риккьярдо быстрый, но я быстрее"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен отметил, что без технических проблем он способен стабильно опережать партнера по команде Даниэля Риккьярдо. Голландец в очередной раз пожаловался на надежность своей машины.

– Что я могу сделать? – цитирует Auto Motor und Sport Ферстаппена. – Я просто должен извлекать что-то положительное из сезона, который почти весь состоит для меня из квалификаций. Там скорость видна. И в гонке я показывал хорошую скорость, пока не случалось что-нибудь. Мой подход? Он нормальный. Зачем мне что-то менять? Я же быстрый. Телеметрия показывает, что не делаю чего-то особенного, чего не делает Риккьярдо. Просто проблемы возникают только с моей машиной. Даниэль очень быстрый гонщик, но я в этом году в среднем быстрее на три-четыре десятых секунды. Это довольно много. Я уверен в себе и не лгу. Мне только нужен болид, способный побеждать.