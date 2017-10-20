Макс Ферстаппен: "Ред Булл" всегда меня поддерживал на сто процентов"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выразил радость по поводу продления контракта с командой. Новое соглашение рассчитано до 2020 года.

– "Ред Булл" всегда верил в меня, – цитирует официальный сайт австрийской команды Ферстаппена. – Меня допустили к "Формуле-1" всего в 17 лет, и я исполнил свою мечту, сев за руль "Ред Булла". Команда всегда меня поддерживала, я понимаю, что у нас общие амбиции. Что бы ни случилось, я на сто процентов ощущал поддержку "Ред Булла". Я рад, что продолжу работу с "Ред Буллом". Надеюсь, что нас ждет успех в ближайшие годы.