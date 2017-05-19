Макс Ферстаппен: "Прошлогодняя неудача в Монако мотивирует меня"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен отметил, что очень мотивирован успешно выступить в гонке "Гран-при Монако". Голландцу в прошлом году не повезло на этом этапе: он трижды вылетал с трассы – в практике, квалификации и гонке.

– Невозможно ехать в Монако с минимальным риском, – цитирует F1i Ферстаппена. – Если хотите быть быстрыми, вы должны постоянно быть на пределе. В прошлом году мне не везло, но это не влияет на уровень уверенности сейчас. Это даже мотивирует меня выступить лучше в нынешнем году, научиться на прошлых ошибках.