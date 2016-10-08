11:41 | ФОРМУЛА-1

Макс Ферстаппен: "Проблемы были в медленных поворотах"

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен признался, что столкнулся с проблемами во время квалификации "Гран-при Японии". Голландец показал пятый результат, но будет стартовать четвертым из-за наказания Себастьяна Феттеля.

– Довольно необычно, что мы столкнулись с проблемами в медленных поворотах, – цитирует AFP Ферстаппена. – Возможно, это было связано с температурой. Но все не так уж плохо. Мне было комфортно за рулем. Гонка наверняка будет плотной, как и квалификация. Обгонять тут непросто, поэтому стратегия будет очень важна.

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