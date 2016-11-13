23:26 13 ноября | ФОРМУЛА-1

Макс Ферстаппен: "Приходилось блокировать все четыре колеса, чтобы поймать машину"

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен признался, что ему было сложно прорываться в конце гонки "Гран-при Бразилии". Голландец ярко проявил себя, прорвавшись на последних кругах под дождем на третье место.

– Это была невероятная гонка, – цитирует ВВС Ферстаппена. – Тут были красные флаги, сложные условия, особенно на главной прямой. В одном из эпизодов я, кажется, зацепил бордюр, из-за чего пришлось блокировать все четыре колеса, чтобы поймать машину. И мне удалось избежать вылета. Я оказался 15-м или 14-м – не знаю точно. Пришлось совершить несколько непростых обгонов, чтобы попасть на подиум. Когда обгонял, не видел из-за соперников ничего. Приходилось постоянно менять траекторию.

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