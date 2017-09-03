Уличная атлетика при поддержке Datsun
12:07 | ФОРМУЛА-1

Макс Ферстаппен: "Посмотрим, что можно сделать с 15-го места"

7

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался доволен квалификацией "Гран-при Италии". Голландец показал второе время в дождевых условиях.

– Квалификация была сложной, машина сильно скользила, но я старался контролировать шины, и все прошло хорошо, – цитирует F1i Ферстаппена. – Команда сообщила, что из-за штрафов я стартую с 15-го места. Посмотрим, что оттуда можно сделать. Но квалификация была очень хорошей. С нашей машиной мы можем добиться хорошего результата. А под дождем было выступать весело.

7
})(window.document); } } }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(window, document, "yandexContextAsyncCallbacks"); } });
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

СCTV81

Если мотор не сгорит, минимум 5-ым быть обязан, он может)

13:22

Джерри. Без Тома.

С 15-ого места можно ввалиться в провалившего старт Квята. Максу - сход, Дане - недостающие 2 балла до дисквы, Колобку - повод для демагогии.)))

13:11

NicolasHomme

Либо сойдет до 16 круга, либо в шестерке. Ваш КО.

13:11

fair

с 15 места можно попасть в замес в первом повороте

13:05

Алый Дракон

Если двигло опять не ушатает, то 5-6-е место его )... На радость психологу )...

13:00

I love sports

Если без проблем у топов,то вполне может прорваться в шестёрку.При солнечной погоде - это махимум,что ему светит.

12:55

КолобокКолобков

Ничего не пойму (((( По моим данным он стартует 14 , а 15 будет Хюльк. Поглядим кто прав.

12:25