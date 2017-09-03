Макс Ферстаппен: "Посмотрим, что можно сделать с 15-го места"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался доволен квалификацией "Гран-при Италии". Голландец показал второе время в дождевых условиях.

– Квалификация была сложной, машина сильно скользила, но я старался контролировать шины, и все прошло хорошо, – цитирует F1i Ферстаппена. – Команда сообщила, что из-за штрафов я стартую с 15-го места. Посмотрим, что оттуда можно сделать. Но квалификация была очень хорошей. С нашей машиной мы можем добиться хорошего результата. А под дождем было выступать весело.