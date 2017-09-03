Макс Ферстаппен: "Посмотрим, что можно сделать с 15-го места"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался доволен квалификацией "Гран-при Италии". Голландец показал второе время в дождевых условиях.
– Квалификация была сложной, машина сильно скользила, но я старался контролировать шины, и все прошло хорошо, – цитирует F1i Ферстаппена. – Команда сообщила, что из-за штрафов я стартую с 15-го места. Посмотрим, что оттуда можно сделать. Но квалификация была очень хорошей. С нашей машиной мы можем добиться хорошего результата. А под дождем было выступать весело.
СCTV81
Если мотор не сгорит, минимум 5-ым быть обязан, он может)
13:22
Джерри. Без Тома.
С 15-ого места можно ввалиться в провалившего старт Квята. Максу - сход, Дане - недостающие 2 балла до дисквы, Колобку - повод для демагогии.)))
13:11
NicolasHomme
Либо сойдет до 16 круга, либо в шестерке. Ваш КО.
13:11
fair
с 15 места можно попасть в замес в первом повороте
13:05
Алый Дракон
Если двигло опять не ушатает, то 5-6-е место его )... На радость психологу )...
13:00
I love sports
Если без проблем у топов,то вполне может прорваться в шестёрку.При солнечной погоде - это махимум,что ему светит.
12:55
КолобокКолобков
Ничего не пойму (((( По моим данным он стартует 14 , а 15 будет Хюльк. Поглядим кто прав.
12:25