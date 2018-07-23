Макс Ферстаппен: "После такой хаотичной гонки четвертое место – это настоящий успех"

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен доволен четвертым местом на "Гран-при Германии". Выиграл гонку представитель "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

- После такой хаотичной гонки четвертое место – это настоящий успех, к тому же, машина великолепно вела себя всю дистанцию, – цитирует пилота Autosport. – Сегодня было очень трудно принимать решения, поскольку условия быстро менялись. Когда я проезжал шестой поворот, пошел дождь, после чего я решил сменить шины на промежуточные. Однако уже на следующем круге там было совершенно сухо. Иногда такие решения оправдываются, иногда – нет. Надеюсь, в Венгрии через неделю все сложится для нас лучше.