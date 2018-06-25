Макс Ферстаппен: "Понимал, что у меня почти нет шансов против "Мерседеса"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался доволен вторым местом в гонке "Гран-при Франции". Голландцу понравилась и трасса "Поль Рикар".

– Я очень доволен местом на подиуме, – цитирует F1i Ферстаппена. – Мне понравилась трасса, гонка. Всегда приятно набирать большие очки, даже если не пришлось сильно побороться ради них. Моя гонка была сделана с самого старта. Всегда есть пилоты, которые более активны, чем другие, более возбуждены. Это порождает определенные инциденты. После хаоса на старте я пытался преследовать Хэмилтона, но знал, что у меня почти нет шансов против "Мерседеса".