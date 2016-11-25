Макс Ферстаппен: "Обычно "Ред Булл" в субботу выглядит лучше, чем в пятницу"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен после пятничных свободных заездов "Гран-при Абу-Даби" с оптимизмом смотрит на квалификацию и гонку. Голландец во второй практике показал четвертый результат.

– С машиной возникли небольшие проблемы, поэтому пришлось приостановить длинный отрезок заезда, – цитирует Grand Prix Ферстаппена. – Мы справились с трудностями и готовы показать в субботу результат. Проверили работу резины. "Ультрасофт" оказался довольно быстрым, но и "софт", кажется, работает хорошо. Могу сказать, что сильно на трассе выглядит "Феррари". Но мы рядом. На моем быстром круге я столкнулся с трафиком, так что я уверен в конкурентоспособности нашей команды. Квалификация должна получиться захватывающей. Обычно мы в субботу выглядим лучше, чем в пятницу.