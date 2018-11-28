Макс Ферстаппен - об общественных работах: "Я не буду выглядеть идиотом"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен не знает, какие именно общественные работы ему предстоит выполнять в рамках отбывания наказания за стычку с Эстебаном Оконом после "Гран-при Бразилии". ФИА наказала голландца двумя днями общественных работ.

– Честно говоря, не знаю, в чем это будет заключаться, – цитирует Sky Sports Ферстаппена. – Мы обсудим это с ФИА и командой. Согласитесь, это не имеет большого значения. Я считаю наказание немного суровым, но ничего не поделать. Мы найдем решение. Определенно я не хочу выглядеть глупо. Думаю, что уже никто на этот случай особого внимания не обращает. Мы найдем какой-то подходящий вариант, и я не буду выглядеть идиотом.