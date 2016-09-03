Макс Ферстаппен: "Несмотря на седьмое место, я очень доволен итогами квалификации в Монце"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выразил удовлетворение от итогов квалификации "Гран-при Италии". Голландец в завтрашней гонке будет стартовать с седьмой позиции.

– Я очень доволен итогами квалификации, – цитирует Autosport Ферстаппена. – Я думал, что наше отставание от "Феррари" будет более значительным, но мы проигрываем им всего полсекунды. Это неплохой результат. Подиум? Сложно предугадать, что произойдет завтра. В гонке мы выглядим лучше, чем в квалификации. Но пока что мы все равно отстаем.