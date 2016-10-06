Макс Ферстаппен: "Не стоит жаловаться из-за одной-единственной гонки"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен признал, что не расстроен тем, что на "Гран-при Малайзии" уступил напарнику по команде Даниэлю Риккьярдо в борьбе за победу и финишировал вторым. Голландец подчеркнул, что борьба с партнером по конюшне оказалась интересной.

– Я не испытываю разочарования, – цитирует Autosport Ферстаппена. – Нужно искать позитивные стороны, и я думаю, что мы были очень сильны по ходу всего уик-энда. У меня был хороший темп, но немного не повезло со вторым появлением виртуальной машины безопасности. Но это гонки, иногда все складывается не в твою пользу.

У меня много лет впереди, поэтому мне не стоит жаловаться из-за одной-единственной гонки. Борьба с Даниэлем была интересной, было здорово пройти с ним бок о бок несколько скоростных поворотов. Это всегда непросто, когда ты знаешь, что борешься с напарником по команде. Думаю, мы показали команде, что уважаем друг друга. Это придаст нам уверенности в будущем.