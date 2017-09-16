Макс Ферстаппен: "Не ожидали такого темпа в пятницу"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен доволен тем, как прошли пятничные свободные заезды "Гран-при Сингапура". Австрийская команда показала лучший темп во время практики.

– Это позитивная практика, – цитирует F1i Ферстаппена. – Машина работала хорошо, а баланс всегда можно улучшать. Хочется после такого удачно выступить и в квалификации. На фоне конкурентов выглядим очень хорошо. Не ожидали даже такого. Но нужно быть осторожными, поскольку конкуренты могут выстрелить в квалификации. Уверен, что мы сможем претендовать на высокие места.