Макс Ферстаппен: "Не обязан раскрывать СМИ детали разговора с Уайтингом"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен не выразил беспокойства в связи с тем, что во время свободных заездов "Гран-при Италии" команда отставала от "Феррари". Также гонщик не стал раскрывать детали разговора с гоночным директором ФИА Чарли Уайтингом на тему опасных эпизодов во время "Гран-при Бельгии".

Во время гонки в Спа на прошлой неделе голландец несколько раз попадал в неприятные ситуации с гонщиками "Феррари", в результате чего многие в паддоке обвинили голландца в чересчур агрессивной манере вождения. Сам 18-летний гонщик, тем не менее, еще вчера заявил, что не собирается ничего менять.

– Мы поговорили о том, что произошло в Спа, – сказал Ферстаппен. – Я предпочитаю обсуждать подобные вещи с Чарли, а не со СМИ или на брифинге пилотов. Этап в Спа в прошлом, мы в Монце, и я полностью сосредоточен на этом этапе.

Сегодня я уступил "Феррари" примерно полсекунды, но это вполне нормально для данной трассы, поскольку здесь нет большого количества поворотов. Мы знаем, что уик-энд будет непростым, хотя мы выглядим неплохо.