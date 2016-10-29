Макс Ферстаппен: "Наша стратегия в гонке будет отличаться от плана "Мерседеса"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен после квалификации "Гран-при Мексики" отметил, что доволен поведением своего болида. Во втором сегменте голландец, лидировавший по итогам заключительной тренировки, показал лучшее время, но в финале стал только третьим, уступив обоим гонщикам "Мерседеса".

– Во втором сегменте было важно реалистично оценивать ситуацию, поскольку несколько гонщиков выехали на шинах "софт", – цитирует Autosport Ферстаппена. – С самого начала уик-энда я был доволен машиной, чувствовал себя все лучше и лучше. Жаль, что в финальной части не удалось собрать круг воедино. Но завтра у нас будет другая стратегия по сравнению с соперниками.