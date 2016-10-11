Макс Ферстаппен: "Нам стоит обсудить поведение круговых"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен предложил обсудить ситуацию с синими флагами, которая сложилась по ходу гонки на Сузуке в прошлое воскресенье. Голландец стал одним из нескольких пилотов, наряду с представителями "Феррари" Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном, которые были недовольны неуступчивостью круговых.
– У меня было определенное беспокойство по поводу синих флагов, – цитирует Autosport Ферстаппена. – Думаю, нам стоит это обсудить. Я был в подобной ситуации в прошлом году и в начале этого года и понял тогда, что у круговых своя борьба. Но те, кто обгоняют вас на круг, сражаются за места на подиуме, так что нужно менять подход.
Дополнительная информация
http://autosport.com.ru/f1/37286-maks-ferstappen-tozhe-nedovolen-povedeniem-krugovyh
NicolasHomme
Пошто максика круговые забижают! Во двор их и пороть :) А то мальчик откажется гоняться :)
16:37