Макс Ферстаппен: "Нам стоит обсудить поведение круговых"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен предложил обсудить ситуацию с синими флагами, которая сложилась по ходу гонки на Сузуке в прошлое воскресенье. Голландец стал одним из нескольких пилотов, наряду с представителями "Феррари" Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном, которые были недовольны неуступчивостью круговых.

– У меня было определенное беспокойство по поводу синих флагов, – цитирует Autosport Ферстаппена. – Думаю, нам стоит это обсудить. Я был в подобной ситуации в прошлом году и в начале этого года и понял тогда, что у круговых своя борьба. Но те, кто обгоняют вас на круг, сражаются за места на подиуме, так что нужно менять подход.