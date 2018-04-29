Макс Ферстаппен: "Нам с Риккьярдо не нужно выяснять, кто виноват"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен отметил, что не нужно искать виноватых в столкновении между ним и его партнером по команде Даниэлем Риккьярдо. Из-за инцидента оба гонщика сошли с дистанции, а стюарды начали расследование по этому поводу.

– Вся команда расстроена, – цитирует ВВС Ферстаппена. – Мы потеряли много очков, не имея видимых проблем. Нам не нужно говорить, кто виноват, потому что мы оба представляем команду. Мы все время боролись на равных, скорость была примерно одинаковой. Но случившееся позже можно назвать невезением. Нужно извлекать уроки. Мы должны убедиться, что это не повторится. Обсудим случившееся. Мы с Даниэлем честны друг перед другом. Но любой гонщик борется за каждый сантиметр.