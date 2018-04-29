Макс Ферстаппен: "Нам с Риккьярдо не нужно выяснять, кто виноват"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен отметил, что не нужно искать виноватых в столкновении между ним и его партнером по команде Даниэлем Риккьярдо. Из-за инцидента оба гонщика сошли с дистанции, а стюарды начали расследование по этому поводу.
– Вся команда расстроена, – цитирует ВВС Ферстаппена. – Мы потеряли много очков, не имея видимых проблем. Нам не нужно говорить, кто виноват, потому что мы оба представляем команду. Мы все время боролись на равных, скорость была примерно одинаковой. Но случившееся позже можно назвать невезением. Нужно извлекать уроки. Мы должны убедиться, что это не повторится. Обсудим случившееся. Мы с Даниэлем честны друг перед другом. Но любой гонщик борется за каждый сантиметр.
stif
Столько людей считают Макса балбесом и только один нет...а ну да патриоты...Хотя как я уже и писал кому интересно что тут кто считает...
19:09
osiris100000
пилот никакой, без тормозов и соответсвенно будущего, чемпионом ему никогда не быть. За четыре уик-энда шесть раз(если не больше разбившего машину). Зная Максика если бы он был невиновен уже бы ныл как ему испортили гонку, а когда виновен то конечно можно порассуждать о том что все было на равных ни в коем случае виновных искать не надо
18:51
.LT
Максик клоун в пелотоне, Колобков - на ветке
18:44
емен
если бы на месте Макса был Квят , Колобок бы сейчас рвал и метал обвиняя последнего в аварии .
18:44
george64
Ред Буллу уже веселее всех. )) При Квяте так весело не было. По-любасу в отношении недопилота никаких выводов сделано не будет. На свою голову.
18:34
КолобокКолобков
Да,да. Жгите дальше. Кенгуру всю гонку уделывал Макса, только так и не обогнал. Но это же не важно, главное, что "уделывал". Решение судей не за горами, уверен будет весело.
18:28
RedMack2
Ой как Максик сливается))) Походу предчувствует ататашки от папашки)))
18:20
dima2001
Да че там выяснять , выноват Рикьярдо жи =)
18:17
stif
Такой клоун... ))))
18:08
george64
А это все повторяется и повторяется... А неприкасаемый все анализирует и анализирует... ))
18:06
stif
КолобокКолобков--- вот это аргументированная точка зрения зрелого человека. .......молодец КК )))))) Тебе походу лет 8...
18:05
dimas1
максимка жги дальше, ф 1 нужен такой пилот
18:02
КолобокКолобков
stif___Болезный,ты походу под лсд гонку смотрел (((
17:58
stif
Он придурок? какая равная скорость...Рик уделывал его в одну калитку...
17:56