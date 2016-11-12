Макс Ферстаппен: "Надеюсь, в гонке пойдет дождь"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался доволен пятничной практикой "Гран-при Бразилии". Голландец во второй сессии показал шестой результат.

– Утром мы хорошо поработали, а потом внесли коррективы, поэтому мой темп чуть снизился, – цитирует Grand Prix Ферстаппена. – Пришлось вернуть настройки, и с практикой все было хорошо. На длинных отрезках мы можем быть довольны ритмом. Нужно поработать над темпом на коротких отрезках. Что касается работы шин, то мы ею не удивлены. Все прогнозируемо. "Мерседес" все еще далеко впереди. Надеюсь, в гонке будет дождь, что ликвидирует разрывы и даст нам шансы на победу.