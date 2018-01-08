Макс Ферстаппен: "Надеюсь, что буду выступать с Риккьярдо еще очень долго"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен хочет, чтобы Даниэль Риккьярдо остался в команде. Сам голландец продлил контракт до 2020 года, а австралиец еще думает над новым соглашением.

– Мы очень уважаем друг друга, – цитирует Speed Week Ферстаппена. – Честно говоря, в моей карьере еще не было партнера по команде, с которым у меня так много общего. Нам очень комфортно работать вместе, даже если иногда приходится сражаться на трассе. Я надеюсь, что мы останемся в одной команде в течение очень длительного времени.

Думаю, что мы сохраним хорошие отношения, даже когда будем бороться за титул. Конечно, борьба становится более интенсивной в таком случае, но между нами есть уважение.