Макс Ферстаппен: "На месте Хэмилтона я поступил бы так же"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен отметил, что понимает поведение пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона на последних кругах гонки "Гран-при Абу-Даби". Британец сбросил темп в конце гонки, чтобы поставить под атаки Себастьяна Феттеля своего партнера по команде Нико Росберга, который все же стал вторым и выиграл чемпионат мира.

– Очевидно, что Хэмилтон мог ехать гораздо быстрее, – цитирует F1i Ферстаппена. – Все мы знаем, почему он так поступил. Вероятно, я сделал бы то же самое на его месте. На кону был чемпионский титул, поэтому он должен был попробовать что-то предпринять. А это был единственный доступный вариант.