19:35 | ФОРМУЛА-1

Макс Ферстаппен: "На месте Хэмилтона я поступил бы так же"

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен отметил, что понимает поведение пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона на последних кругах гонки "Гран-при Абу-Даби". Британец сбросил темп в конце гонки, чтобы поставить под атаки Себастьяна Феттеля своего партнера по команде Нико Росберга, который все же стал вторым и выиграл чемпионат мира.

– Очевидно, что Хэмилтон мог ехать гораздо быстрее, – цитирует F1i Ферстаппена. – Все мы знаем, почему он так поступил. Вероятно, я сделал бы то же самое на его месте. На кону был чемпионский титул, поэтому он должен был попробовать что-то предпринять. А это был единственный доступный вариант.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sergey.v1968

Ув. КолобокКолобков, поскольку, а) МФ - Ваш фаворит, б) по ВАШИМ словам во всех новостях СЭКСа о поведении Хэма, последний вёл себя крайне за гранью; - могу ли я смиренно надеяться на Ваше осуждение таких мыслей г-на Ферста?

20:17

Veg Sneggi

а как на месте Росберга поступил бы Сенна?

19:58

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