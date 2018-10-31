Макс Ферстаппен: "На машине Хэмилтона я стал бы чемпионом"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен считает, что главным фактором успеха Льюиса Хэмилтона стал его "Мерседес". Британец досрочно в нынешнем сезоне завоевал свой пятый чемпионский титул.

– Конечно, он очень хорош, – цитирует Blick Ферстаппена. – Но Феттель мог бы выиграть на его машине, Риккьярдо мог бы выиграть на его машине, я мог бы выиграть на его машине.

Большие надежды на изменение ситуации после смены регламента в 2021 году. Мне будет 23 года. Впереди будут еще шесть-семь лет на то, чтобы выиграть чемпионат. Надеюсь, что за это время четыре раза стану чемпионом мира. Это было бы здорово.