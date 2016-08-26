Макс Ферстаппен: "Мы не знаем, в какой форме "Мерседес"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен считает, что результаты пятничных свободных заездов "Гран-при Бельгии" мало говорят о форме "Мерседеса". Если в первой практике "Мерседес" был лучшим, то во второй "Ред Булл" оказался быстрее, а "Мерседес", например, вовсе не использовал шины "суперсофт".

– Наверняка в субботу "Мерседес" будет очень конкурентоспособен, – цитирует Motorsport Ферстаппена, показавшего лучшее время во вторых заездах. – Мы тоже способны прибавить и будем над этим работать. Я не знаю, в какой форме "Мерседес". Но чувствую, что мы очень близки к нему. Нужно подождать, посмотреть, как пойдут дела.