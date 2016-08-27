Макс Ферстаппен: "Мы довольны тем, что не отставали от "Мерседеса" на длинных прямых"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен уверен, что выбрал правильную стратегию на завершившуюся квалификацию "Гран-при Бельгии". Голландец показал второе время, отстав лишь от гонщика "Мерседеса" Нико Росберга. Также Ферстаппен побил рекорд Рикардо Родригеса, став самым молодым пилотом, который будет стартовать с первого ряда гонки.

– Совместно с командой я принял решение стартовать завтра на шинах "суперсофт", – цитирует Autosport Ферстаппена. – Я думаю, это лучшая стратегия на воскресный "Гран-при". Посмотрим, правильный ли выбор мы сделали. Кроме того, думаю, мы можем быть довольны тем, что сегодня почти не отставали от "Мерседеса" на длинных прямых.

Рекорд Родригеса? Мне приятно побить этот рекорд, но я хочу бить другие рекорды.