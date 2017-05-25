Макс Ферстаппен: "Мне удалось избежать контакта со стенами в Монако"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, ставший шестым во второй практике "Гран-при Монако", рассказал о планах на предстоящую гонку. Он добавил, что австрийская конюшня способна навязать борьбу сопернику.

– День прошел хорошо, мы проигрываем немного, а мне удалось избежать контакта со стенами, – приводит Autosport слова Ферстаппена. – Здесь также нельзя слишком осторожничать, иначе можно оказаться последним. Да, пределы сильно ограничены, однако это не мешает всем атаковать.

Хорошо, если мы заставим резину работать в нужном температурном окне, но нам пока это не удалось на сто процентов. Пусть вторая тренировка получилась немного нестабильной для нас, мы все равно в борьбе.