Макс Ферстаппен: "Мне не нужен психолог"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен считает, что ему не нужно пересматривать подход к ведению борьбы на трассе. В начале сезона голландец подвергся критике за рискованные маневры и аварии.

– В Китае была не лучшая моя гонка, но пора перестать об этом думать, – цитирует F1Today Ферстаппена. – Я извлек уроки и двигаюсь дальше. Не думаю, что стану менее агрессивным на трассе, но буду лучше оценивать ситуацию.

Я слушаю не критиков, а своих близких. Эти люди все обо мне знают, понимают, как все работает. Мне не нужен психолог. Хорошо ли я сплю? Да, я всегда хорошо спал.

В эпизоде с контактом с машиной Феттеля я должен был поступить иначе. Но если бы все все знали заранее, весь мир изменился бы. Нужно смотреть в будущее, что я и делаю.