Макс Ферстаппен: "Мне не нравится идея со щитами на машинах "Формулы-1"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен против внедрения в "Формулу-1" щитов для защиты головы гонщика. Подобная технология может быть введена уже в следующем сезоне.

– "Формула-1" всегда была серией с машинами с открытой кабиной, это такой элемент опасности, – цитирует F1i Ферстаппена. – Конечно, в прошлом происходили разные несчастные случаи, вызванные невероятным стечением обстоятельств. Но невозможно контролировать все в своей жизни. И щит не станет панацеей. Если в тебя прилетит колесо другой машины, то щит не спасет. Мне идея со щитом не нравится, поскольку это не очень красиво. "Формула-1" должна оставаться собой.