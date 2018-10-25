Макс Ферстаппен: "Мне надоела несправедливая критика. Даже четырехкратный чемпион мира ошибается"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен считает, что критики относятся к нему слишком сурово. Голландец сравнил нападки в свой адрес в начале сезона с тем, какую критику получает во второй части сезона Себастьян Феттель, который также допускает ошибки.

– Большая часть критики в мой адрес была несправедливой, и мне это надоело, – цитирует ESPN Ферстаппена. – Изо всех сил пытался найти свою колею. Мне нужно было просто подумать о том, почему результаты не приходят. Я не изменил своего подхода к работе, потому что верил в себя все время.

Мы видим, что даже четырехкратный чемпион мира может совершать такие ошибки. Люди призывали меня сменить стиль вождения, но это абсурд. Себастьяна никто не призывал менять стиль вождения, и я не натыкался на статьи про его работу. Ошибки случаются, когда ты действуешь на грани.