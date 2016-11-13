Макс Ферстаппен: "Лучше стартовать за машиной безопасности"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен считает, что гонка "Гран-при Бразилии" должна начаться в режиме машины безопасности. Старт был отложен на десять минут из-за дождя, который над Интерлагосом не прекращается.

– Условия очень сложные, – цитирует ВВС Ферстаппена. – Мы видели, что Грожан уже вылетел на установочном круге. На трассе много воды. Нужно оставаться внимательными. Думаю, лучше стартовать за машиной безопасности. Слишком много воды.

С ним не согласен пилот "Форс Индии" Серхио Перес, который считает, что стартовать необходимо в обычном режиме.

– Давайте посмотрим, как будут развиваться события, – отметил он. – Сейчас даже на прямой много воды. Но я бы начал гонку в обычном режиме.