18:56 | ФОРМУЛА-1

Макс Ферстаппен: "Лучше стартовать за машиной безопасности"

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен считает, что гонка "Гран-при Бразилии" должна начаться в режиме машины безопасности. Старт был отложен на десять минут из-за дождя, который над Интерлагосом не прекращается.

– Условия очень сложные, – цитирует ВВС Ферстаппена. – Мы видели, что Грожан уже вылетел на установочном круге. На трассе много воды. Нужно оставаться внимательными. Думаю, лучше стартовать за машиной безопасности. Слишком много воды.

С ним не согласен пилот "Форс Индии" Серхио Перес, который считает, что стартовать необходимо в обычном режиме.

– Давайте посмотрим, как будут развиваться события, – отметил он. – Сейчас даже на прямой много воды. Но я бы начал гонку в обычном режиме.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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иго

Конечно. С места-то сынок стартует с великим трудом.

19:06

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