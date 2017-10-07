Макс Ферстаппен: "Квалификация могла сложиться для меня лучше"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, ставший пятым в квалификации "Гран–при Японии", остался недоволен своим результатом. По его словам, команда использовала разные стратегии.

– Квалификация могла сложиться для меня лучше, – приводит слова Ферстаппена autosport.com.ru. – Мы решили выбрать разные стратегии для двух машин: на одной был меньший уровень прижимной силы, на другой – больший.

На моем автомобиле было больше прижима. Я не уверен, что это правильное решение. Но не стоит делать преждевременных выводов – посмотрим, как машина покажет себя в гонке.

Могу сказать, что я остался недоволен своим первым кругом в Q3, но вторая быстрая попытка прошла гораздо лучше.

Если у вас возникают проблемы в первом секторе трассы Сузука, это негативно скажется на итоговом результате. Я надеюсь, что в воскресенье задняя часть моей машины будет загружена сильнее. Также мы рассчитываем на более теплую погоду и высокий уровень износа резины.