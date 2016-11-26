Макс Ферстаппен: "Конечно, меня не устраивает результат квалификации"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выразил недовольство квалификацией "Гран-при Абу-Даби". Голландец показал шестой результат, тогда как его партнер по команде Даниэль Риккьярдо стал третьим.

– Я буду атаковать в гонке, – цитирует F1i Ферстаппена. – У меня до квалификации был хороший темп, но я в итоге оказался последним из трех топ-команд. Конечно, меня такой результат не устраивает. Безусловно, завтра будет интересная гонка. Мы попробуем использовать нестандартную шинную тактику. Посмотрим, что получится.