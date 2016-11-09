20:07 | ФОРМУЛА-1

Макс Ферстаппен: "Когда у тебя есть чемпионская машина, подход к работе на трассе меняется"

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен уверен, что уже в следующем сезоне он может побороться за чемпионство. По его словам, важно, чтобы команда подготовила соответствующий болид.

– Когда у тебя есть достойная чемпионская машина, твой подход меняется, – цитирует Motorsport Ферстаппена. – Тебе тогда не нужно выкладываться на 105 процентов постоянно. Где-то ты сможешь сбавить, где-то согласиться на второе место ради стратегической цели. Я же вынужден постоянно быть на пределе, чтобы получить свой шанс. Люди расценивают это как излишнюю агрессию. Во второй части сезона наша машина становилась все лучше. Во всех деталях повышался комфорт работы. И мы постоянно пробуем что-то новое на разных трассах, ищем варианты.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Aleks125

Если это правильный перевод, то какой из него десятикратный чемпион.

20:49

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