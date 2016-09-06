Макс Ферстаппен: "К психиатру я пойду только на пару с Лаудой"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен ответил неисполнительному директору "Мерседеса" Ники Лауде, который после гонки в Бельгии посоветовал голландцу обратиться к психиатру. На прошлой неделе легендарный австриец дал подобный совет 18-летнему пилоту, поскольку тот после своих агрессивных маневров в Спа обвиняет гонщика "Феррари" Кими Райкконена.

– Если я пойду к психиатру, то только вместе с ним! – сказал в эфире Ziggo Sport Totaal Ферстаппен. – Безусловно, я понимаю реакцию Райкконена на этот эпизод. На его месте я сказал бы по радио то же самое. За меня заступился Льюис Хэмилтон? Здорово слышать подобное. Это показывает, что он также является настоящим гонщиком.