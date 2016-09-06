17:03 | ФОРМУЛА-1

Макс Ферстаппен: "К психиатру я пойду только на пару с Лаудой"

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен ответил неисполнительному директору "Мерседеса" Ники Лауде, который после гонки в Бельгии посоветовал голландцу обратиться к психиатру. На прошлой неделе легендарный австриец дал подобный совет 18-летнему пилоту, поскольку тот после своих агрессивных маневров в Спа обвиняет гонщика "Феррари" Кими Райкконена.

– Если я пойду к психиатру, то только вместе с ним! – сказал в эфире Ziggo Sport Totaal Ферстаппен. – Безусловно, я понимаю реакцию Райкконена на этот эпизод. На его месте я сказал бы по радио то же самое. За меня заступился Льюис Хэмилтон? Здорово слышать подобное. Это показывает, что он также является настоящим гонщиком.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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бронепоезд

чуть не забыл:ждем адвоката Колобка

17:25

бронепоезд

надо его не к психиатру отвести,а к хирургу,чтобы язык его бестолковый укоротил,а в идеале вообще рот зашил.

17:21

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