23:47 23 октября | ФОРМУЛА-1

Макс Ферстаппен: "Из-за схода с дистанции могу не очень себя винить за ошибку с пит-стопом"

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен признался, что не знает, по какой причине ему пришлось сойти с дистанции в гонке "Гран-при США". Голландец вынужден был завершить борьбу из-за проблем с двигателем.

– Старт был нормальным, выбор резины был не самым оптимальным, но настройки машины позволяли хорошо себя чувствовать, – цитирует ВВС Ферстаппена. – Темп был хорошим. Мой пит-стоп? Это было недоразумение, моя ошибка. Я думал, что меня позвали в боксы. Но, к счастью, мой сход с дистанции означает, что мне в итоге не стоит сильно себя винить за это. Я не видел никаких сигналов со стороны машины перед сходом. Прошел 11-й поворот и услышал стук, поэтому пришлось остановиться.

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