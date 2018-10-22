Макс Ферстаппен: "Испортил ботинок, слишком сильно нажимая на педаль газа"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался доволен вторым местом в гонке "Гран-при США". Он опередил лидера чемпионата мира Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса", который стал третьим.

– Я очень хорошо стартовал, гонка тоже прошла удачно, – цитирует ВВС Ферстаппена. – Мне удалось быстро прорваться, темп машины был очень хорошим. Команда выбрала правильную стратегию, что очень помогло, и я смог оказывать давление на лидеров. Похоже, я повредил даже свой ботинок – так сильно нажимал педаль газа (смеется). Конец гонки был непростым, задние шины износились, когда я боролся с Хэмилтоном. Это была интересная борьба. Он очень старался, но я сохранил второе место, чему рад.