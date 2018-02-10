Макс Ферстаппен: "Хочу бороться за титул как можно скорее"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко рассчитывает, что команда навяжет борьбу "Феррари" и "Мерседесу" в предстоящем сезоне. По его словам, сейчас нет проблем, с которыми "Ред Булл" сталкивался ранее на стадии подготовки.

– В прошлые годы у нас были технические проблемы в начале сезона, – цитирует Bild Марко. – Но теперь все идет по плану. Уверен, что мы будем конкурентоспособны с первого теста и продолжим идти по нарастающей, как делали это в заключительной трети 2017 года.

С ним согласился пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

– Я хочу бороться за титул как можно скорее, – отметил голландец. – "Ред Булл" может становиться чемпионом и с немного более слабым двигателем, чем у конкурентов. Это уже было доказано.