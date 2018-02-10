12:33 10 февраля | Формула-1

Макс Ферстаппен: "Хочу бороться за титул как можно скорее"

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Консультант "Ред Булла"  Хельмут Марко рассчитывает, что команда навяжет борьбу "Феррари" и "Мерседесу" в предстоящем сезоне. По его словам, сейчас нет проблем, с которыми "Ред Булл" сталкивался ранее на стадии подготовки.

– В прошлые годы у нас были технические проблемы в начале сезона, – цитирует Bild Марко. – Но теперь все идет по плану. Уверен, что мы будем конкурентоспособны с первого теста и продолжим идти по нарастающей, как делали это в заключительной трети 2017 года.

С ним согласился пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

– Я хочу бороться за титул как можно скорее, – отметил голландец. – "Ред Булл" может становиться чемпионом и с немного более слабым двигателем, чем у конкурентов. Это уже было доказано.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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КолобокКолобков

Береги трубочку,Макс. Иннка что-то замышляет...

19:44 10 февраля

george64

Доверчивые идиоты всегда были и будут. С ними веселее. )

19:23 10 февраля

Kimi_

Кто то убедил максика, что он чемпион, а он в это поверил)))

18:27 10 февраля

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