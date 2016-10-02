14:09 | ФОРМУЛА-1

Макс Ферстаппен: "Феттелю стоило понимать, что в первом повороте мало места"

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Сегодня. Куала-Лумпур. Льюис ХЭМИЛТОН уверенно лидировал в "Гран-при Малайзии", но не смог завершить гонку из-за возгорания мотора на его "Мерседесе".Шансы Хэмилтона сгорели, шансы Квята разбились

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, ставший участником столкновения на старте "Гран-при Малайзии" между Себастьяном Феттелем и Нико Росбергом, отметил, что представитель "Феррари" должен был пилотировать более аккуратно. Также голландец, финишировавший вторым, рассказал, что его борьба с Даниэлем Риккьярдо была чистой и проходила без команд от руководителей.

– Наконец-то мне удался хороший старт, – цитирует Autosport Ферстаппена. – Я очень поздно тормозил в первом повороте, когда на внутренней траектории внезапно рядом со мной оказался Феттель. Он должен был понимать, что там слишком мало места! Затем он протаранил Нико. Я потерял несколько позиций, но, к счастью, смог избежать столкновения. У меня было достаточно скорости, чтобы обогнать Кими Райкконена.

Борьба с Даниэлем была жесткой, но честной. Мы всегда с уважением относимся друг к другу. Мы проехали бок о бок пятый и шестой повороты, действуя при этом максимально корректно. Я хорошо понимал, что команда может добиться хорошего результата, и это очень важно для нашей борьбы с "Феррари" в чемпионате. Конечно, мне не хотелось рисковать столкновением.

До финиша я попробовал атаковать Даниэля еще раз, но он действовал очень грамотно. По опыту борьбы с Кими в Барселоне я знал, что можно играть со своим преследователем в кошки-мышки. Ты можешь подпустить соперника близко, но так, чтобы этого было недостаточно для атаки, и при этом он оказался в грязном воздухе.

Командная тактика? Нет, мы могли свободно бороться между собой. Конечно, мы ранее обсуждали такую ситуацию, и команда сказала, что сражение должно быть чистым. Думаю, сегодня мы с Даниэлем доказали, что это возможно.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/37012-maks-ferstappen-komandnoy-taktiki-ne-bylo

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КОММЕНТАРИИ (2)
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