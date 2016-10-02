Макс Ферстаппен: "Феттель врезался в Росберга как идиот"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен назвал сумасшедшим гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля после инцидента на старте гонки "Гран-при Малайзии". В первом повороте Феттель врезался в "Мерседес" Нико Росберга, которого развернуло. А на "Феррари" Феттеля сломалась передняя подвески, и он сошел с дистанции. Эти события разворачивались перед Ферстаппеном, который выразил свое мнение в радиопереговоре с инженером.

– Феттель сумасшедший, – сказал Ферстаппен. – Он врезался в Росберга как идиот.