Макс Ферстаппен: "Феттель врезался в Росберга как идиот"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен назвал сумасшедшим гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля после инцидента на старте гонки "Гран-при Малайзии". В первом повороте Феттель врезался в "Мерседес" Нико Росберга, которого развернуло. А на "Феррари" Феттеля сломалась передняя подвески, и он сошел с дистанции. Эти события разворачивались перед Ферстаппеном, который выразил свое мнение в радиопереговоре с инженером.
– Феттель сумасшедший, – сказал Ферстаппен. – Он врезался в Росберга как идиот.
vassel
Сам Фета поддел и п...т еще))) Очкун!
11:33
КВБ
Максик, ты кретин за собой бы следил
10:27
Qwertygv1
Ну ты-то точно Максик идеально корректно ездишь
10:27