10:07 | ФОРМУЛА-1

Макс Ферстаппен: "Феттель врезался в Росберга как идиот"

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен назвал сумасшедшим гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля после инцидента на старте гонки "Гран-при Малайзии". В первом повороте Феттель врезался в "Мерседес" Нико Росберга, которого развернуло. А на "Феррари" Феттеля сломалась передняя подвески, и он сошел с дистанции. Эти события разворачивались перед Ферстаппеном, который выразил свое мнение в радиопереговоре с инженером.

– Феттель сумасшедший, – сказал Ферстаппен. – Он врезался в Росберга как идиот.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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vassel

Сам Фета поддел и п...т еще))) Очкун!

11:33

КВБ

Максик, ты кретин за собой бы следил

10:27

Qwertygv1

Ну ты-то точно Максик идеально корректно ездишь

10:27

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