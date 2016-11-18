Макс Ферстаппен: "Думаю, мы можем быть довольны сезоном-2016"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен подчеркнул, что одна ошибка в Абу-Даби может испортить весь круг. Кроме того, голландец отметил, что в следующем сезоне команду ждет много работы из-за изменений в регламенте.

– Дизайн кольца в Абу-Даби существенно отличается от того, что мы видим обычно: он состоит из медленных виражей и связок поворотов, – цитирует Autosport Ферстаппена. – Уникальная конфигурация автодрома является сложной для пилотов: одна ошибка в Абу-Даби может испортить весь быстрый круг. Кроме того, важно, чтобы машина была быстра в третьем секторе, но при этом необходимо также беречь резину.

Да, это последняя гонка сезона. Оглядываясь назад, думаю, мы можем быть довольны кампанией-2016. Но если говорить о 2017-м, то нас ждет много работы в свете изменений в регламенте. Уверен, что все с нетерпением ожидают появления новых автомобилей.