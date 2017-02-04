08:48 | ФОРМУЛА-1

"Макларен" впервые с 1981 года изменит принцип наименования болидов

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Новое руководство "Макларена" отказалось от наследия предыдущего босса Рона Денниса в наименовании болидов. Новая машина команды будет называться MCL32, а не МР4-32, как предполагалось ранее, сообщает F1i.

Индекс МР4 ввел Деннис, придя в "Макларен" в 1981 году, и это было одной из отличительных особенностей команды. Однако в прошлом году Деннис покинул "Макларен", и новые руководители решили убрать индекс, который расшифровывался по имени двух главных спонсоров, пришедших в 1980-е вместе с Деннисом: Marlboro Project 4.

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Dionis741

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