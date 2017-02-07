"Макларен" расстался с Капито

В "Макларене" приняли решение завершить сотрудничество с Йостом Капито спустя всего несколько месяцев после прихода немецкого специалиста в команду. Капито пришел из Volkswagen Motorsport и начал работу в британской конюшне в сентябре, заняв должность исполнительного директора.

Будущее Капито в "Макларене" было поставлено под вопрос после ухода многолетнего руководителя команды Рона Денниса, который и был инициатором приглашения немца. После назначения Зака Брауна новым руководителем "Макларена" стратегия развития коллектива была пересмотрена, и в итоге Капито и команда приняли решение расстаться.

– Йост Капито присоединился к нам после четырех успешных лет в Volkswagen Motorsport с намерением сделать "Макларен" столь же успешной, – приводит Motorsport слова представителя команды. – Он хотел возродить победный коллектив и полностью сконцентрироваться на развитии конкурентоспособности "Макларена" с прицелом выиграть чемпионат в ближайшие годы. К сожалению, нам не удалось найти с Йостом общий язык относительно того, как именно нужно действовать, чтобы снова сделать "Макларен" успешной. В результате мы договорились о его уходе из команды и теперь будем изучать другие варианты. Мы желаем Капито успехов в его будущих начинаниях.