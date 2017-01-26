"Макларен" поддерживает идею введения потолка затрат

Генеральный директор "Макларена" Зак Браун надеется, что новые владельцы "Формулы-1" изучат возможность изменения распределения финансов в пелотоне. Ранее на это намекнул новый спортивный директор "Королевских гонок" Росс Браун, но эти изменения возможны после 2020 года, поскольку до этого будут действовать уже подписанные коммерческие соглашения.

– Когда мы смотрим на 2021 год, заходит речь о потолке затрат, и я сторонник введения таких ограничений, – цитирует Motorsport Зака Брауна. – Вокруг этого вопроса много дискуссий, но мы должны пройти это. Тему нужно обсуждать. "Макларен" сторонник потолка бюджета. У "Формулы-1" новые владельцы, и они должны об этом позаботиться. Сейчас распределение бюджета несбалансированное. Разрыв между первыми и последними очень велик, поэтому некоторые команды выходят из бизнеса, а круг претендентов на победу узок. Наверняка дискуссия будет острой, потому что другие топ-команды выступят против.