"Макларен" ищет лучшего игрока на автосимуляторах

"Макларен" на своем официальном сайте объявил о необычном конкурсе. Команда будет отбирать лучших пилотов для своего симулятора. Отбор будет проводиться среди мастеров видеоигр в категории автосимуляторов. На первом этапе специалистами будут отобраны шесть финалистов. Еще четыре финалиста определятся в ходе отборочных раундов на протяжении лета.

Десять лучших игроков примут участие в финале, который пройдет на базе "Макларена" в Уокинге. Они должны будут проявить не только мастерство игры на симуляторе, но и знания в "Формуле-1" и инженерном деле. Победитель получит годовой контракт и будет работать на основном симуляторе "Макларена", а также посещать "Гран-при", помогая команде.