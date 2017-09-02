"Макларен" хочет сменить "Хонду" на "Рено"

"Макларен" намерен разорвать сотрудничество с "Хондой" по окончании нынешнего сезона. Как сообщает F1i, представители команды отправились в Японию на переговоры с руководством "Хонды", чтобы обсудить будущее и договориться о прекращении сотрудничества.

В то же время в Монце на "Гран-при Италии" представители "Макларена" и "Рено" провели ряд переговоров о возможной поставке двигателей французского производителя. Также возобновились переговоры между "Торо Россо" и "Хондой", которая не хочет покидать "Формулу-1" после провала с "Маклареном".