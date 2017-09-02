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08:26 | ФОРМУЛА-1

"Макларен" хочет сменить "Хонду" на "Рено"


"Макларен" намерен разорвать сотрудничество с "Хондой" по окончании нынешнего сезона. Как сообщает F1i, представители команды отправились в Японию на переговоры с руководством "Хонды", чтобы обсудить будущее и договориться о прекращении сотрудничества.

В то же время в Монце на "Гран-при Италии" представители "Макларена" и "Рено" провели ряд переговоров о возможной поставке двигателей французского производителя. Также возобновились переговоры между "Торо Россо" и "Хондой", которая не хочет покидать "Формулу-1" после провала с "Маклареном".

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