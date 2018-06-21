"Макларен" готов платить Риккьярдо 20 миллионов евро в год?

Руководство "Макларена" может предложить контракт пилоту "Ред Булла" Даниэлю Риккьярдо. Как сообщает F1i, британская команда готова платить австралийцу 20 миллионов евро в год. В "Макларене" Риккьярдо может заменить Фернандо Алонсо, если тот решит покинуть "Формулу-1" после окончания сезона.

Ранее испанец подчеркивал, что хочет сосредоточиться на IndyCar и победе в гонке "500 миль Индианаполиса". Риккьярдо же откладывает продление контракта с "Ред Буллом", ожидая возможного привлекательного предложения от другой команды.