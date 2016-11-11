Магнуссен подписал контракт с "Хаасом"

Пилот "Рено" Кевин Магнуссен продолжит карьеру в "Хаасе", где заменит Эстебана Гутьерреса, сообщает прессс-служба команды. Таким образом, в сезоне-2017 датчанин будет партнером Ромена Грожана, который также остается в американской конюшне.

"Я очень рад объявить о своих планах на будущее. Жду не дождусь момента, когда присоединиюсь к "Хаасу". Никогда не отказывайтесь от своей мечты", – написал на своей странице в твиттере Магнуссен.