21:43 | ФОРМУЛА-1

Магнуссен подписал контракт с "Хаасом"

0
0
0

Пилот "Рено" Кевин Магнуссен продолжит карьеру в "Хаасе", где заменит Эстебана Гутьерреса, сообщает прессс-служба команды. Таким образом, в сезоне-2017 датчанин будет партнером Ромена Грожана, который также остается в американской конюшне.

"Я очень рад объявить о своих планах на будущее. Жду не дождусь момента, когда присоединиюсь к "Хаасу". Никогда не отказывайтесь от своей мечты", – написал на своей странице в твиттере Магнуссен.

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ