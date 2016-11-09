20:43 | ФОРМУЛА-1

Магнуссен подписал контракт с "Хаасом"?

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Пилот "Рено" Кевин Магнуссен продолжит карьеру в "Хаасе", где заменит Эстебана Гутьерреса. Как сообщает L’Equipe, датчанин уже согласовал с американской командой контракт на следующий сезон. При этом "Рено" пыталась с ним продлить договор, но он отказался. "Хаас" предложил Магнуссену более выгодные условия, к тому же гонщик мог обидеться на "Рено" за то, что команда раньше не продлила с ним договор, не использовав соответствующую опцию, поскольку надеялась подписать Эстебана Окона. Француз предпочел "Форс Индию".

Ранее "Рено" объявила о продлении контракта с Джолионом Палмером, который станет напарником Нико Хюлькенберга.

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